Артета о шансах «Арсенала» на титул АПЛ: «Контролировать конкурентов невозможно. Нужно концентрироваться на себе»

прокомментировал разговоры о шансах «Арсенала» на победу в .

Вчера лондонский клуб одержал волевую победу над « » (3:1) в матче 17-го тура АПЛ.

Теперь у «канониров» 40 очков за 15 матчей чемпионата Англии. Вторую строчку занимает «Ньюкасл», набравший 33 балла в 16 играх. Третьим идет «Манчестер Сити», у которого 32 очка в 14 матчах.

«Я говорю игрокам, что нужно концентрироваться на себе. Невозможно контролировать действия наших конкурентов. Мы не знаем, насколько хороши они будут, как много очков они заработают или потеряют. Нужно концентрироваться на своей игре, на том, что мы делаем ежедневно, и на том, что позволило нам оказаться в такой ситуации.

Это не совпадение, так что нужно продолжать делать то же самое, что и раньше.

Мы справились с вызовом в сложный момент. У нас много травм – не было Жезуса, Смит-Роу и Томиясу. Несмотря на это, команда все равно верила и играла на таком уровне, что снова победила», – сказал главный тренер « ».

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