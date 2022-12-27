Артета о шансах «Арсенала» на титул АПЛ: «Контролировать конкурентов невозможно. Нужно концентрироваться на себе»

Теги Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета прокомментировал разговоры о шансах «Арсенала» на победу в АПЛ.

Вчера лондонский клуб одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:1) в матче 17-го тура АПЛ.

Теперь у «канониров» 40 очков за 15 матчей чемпионата Англии. Вторую строчку занимает «Ньюкасл», набравший 33 балла в 16 играх. Третьим идет «Манчестер Сити», у которого 32 очка в 14 матчах.

«Я говорю игрокам, что нужно концентрироваться на себе. Невозможно контролировать действия наших конкурентов. Мы не знаем, насколько хороши они будут, как много очков они заработают или потеряют. Нужно концентрироваться на своей игре, на том, что мы делаем ежедневно, и на том, что позволило нам оказаться в такой ситуации.

Это не совпадение, так что нужно продолжать делать то же самое, что и раньше.

Мы справились с вызовом в сложный момент. У нас много травм – не было Жезуса, Смит-Роу и Томиясу. Несмотря на это, команда все равно верила и играла на таком уровне, что снова победила», – сказал главный тренер «Арсенала».

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7 комментариев

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Андрей Абрамов
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Пожалуй ,пора уже замахнуться на АПЛ.
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Максим Пантелеев
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Ответ Franc.uz
Все канониры будут счастливы возвращению в ЛЧ,но ты даешь нам надежду и на долгожданное чемпионство.
Я хоть и за Ливерпуль, но я тоже буду очень рад за Арсенал)
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ман сити фейк
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Ожидали противостояние Ливерпуля и Ман Сити. Реальность Ньюкасл и Арсенал. В АПЛ конкуренция бешеная как никогда
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Wekil Halylow
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Ответ Franc.uz
Все канониры будут счастливы возвращению в ЛЧ,но ты даешь нам надежду и на долгожданное чемпионство.
В точку.
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Benner
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
И доминировать, доминировать, доминировать... Он ведь так реально тихой сапой АПЛ может взять. И это при зверь - Холанде в «Ман Сити »
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Franc.uz
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Все канониры будут счастливы возвращению в ЛЧ,но ты даешь нам надежду и на долгожданное чемпионство.
+17
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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И доминировать, доминировать, доминировать...
Он ведь так реально тихой сапой АПЛ может взять. И это при зверь - Холанде в «Ман Сити »
+11
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