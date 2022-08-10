«Эспаньол» отдал Вильену «Салернитане» в аренду с правом выкупа. Испанцы выкупили хавбека у «Краснодара» в июле

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Бывший полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена перешел в «Салернитану». 

Итальянский клуб объявил, что договорился с «Эспаньолом» об аренде игрока на один год. У «Салернитаны» будет право дальнейшего выкупа футболиста. 

Вильена играл за «Эспаньол» с января этого года – клуб арендовал футболиста у «Краснодара». В июле испанцы воспользовались опцией выкупа полузащитника у «быков». 

В составе «Эспаньола» Вильена провел 17 матчей в рамках Ла Лиги, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. Его статистика – здесь

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