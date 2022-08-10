«Эспаньол» отдал Вильену «Салернитане» в аренду с правом выкупа. Испанцы выкупили хавбека у «Краснодара» в июле

Бывший полузащитник перешел в «Салернитану».

Итальянский клуб объявил, что договорился с «Эспаньолом» об аренде игрока на один год. У «Салернитаны» будет право дальнейшего выкупа футболиста.

Вильена играл за «Эспаньол» с января этого года – клуб арендовал футболиста у «Краснодара». В июле испанцы воспользовались опцией выкупа полузащитника у «быков».

В составе Вильена провел 17 матчей в рамках , забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.