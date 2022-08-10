«Эспаньол» отдал Вильену «Салернитане» в аренду с правом выкупа. Испанцы выкупили хавбека у «Краснодара» в июле

Бывший полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена перешел в «Салернитану».
Итальянский клуб объявил, что договорился с «Эспаньолом» об аренде игрока на один год. У «Салернитаны» будет право дальнейшего выкупа футболиста.
Вильена играл за «Эспаньол» с января этого года – клуб арендовал футболиста у «Краснодара». В июле испанцы воспользовались опцией выкупа полузащитника у «быков».
В составе «Эспаньола» Вильена провел 17 матчей в рамках Ла Лиги, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.