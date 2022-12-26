У Салаха 175 (125+50) очков в 195 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ

забил 125-й гол за «Ливерпуль» в .

Нападающий «красных» отличился в матче против « » в 17-м туре АПЛ (2:1, второй тайм). В этой же игре египтянин отдал 50-й голевой пас в лиге за мерсисайдцев – забил Вирджил ван Дейк.

Таким образом, Салах набрал 175 очков по системе «гол+пас» за 195 матчей в составе « » в АПЛ. Он выступает за команду с сезона-2017/18.

С подробной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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