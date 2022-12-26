У Салаха 175 (125+50) очков в 195 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах забил 125-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ

Нападающий «красных» отличился в матче против «Астон Виллы» в 17-м туре АПЛ (2:1, второй тайм). В этой же игре египтянин отдал 50-й голевой пас в лиге за мерсисайдцев – забил Вирджил ван Дейк. 

Таким образом, Салах набрал 175 очков по системе «гол+пас» за 195 матчей в составе «Ливерпуля» в АПЛ. Он выступает за команду с сезона-2017/18.

С подробной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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25 комментариев

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Konstantin Meerov
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Ответ Andrey Kulchitsky
Суарес
Суарес ничего не выиграл для Ливера. Мимо.
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5rnk2r9wwp
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Ответ ovcov8
Нулевой в сборной
Как и сама сборная 🤷‍♂️
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ovcov8
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Ответ otchim kaloeda
Египетская сила
Египетская богомыш ь
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-1
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ovcov8
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Ответ Мазинье
Претендент на Зотой мяч
На деревянный
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ovcov8
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Ответ Алексей Иванов
В последнее время читаю миллион новостей о том какой Месси великий и гениальный и что такого никогда не было и не будет Но взглянем правде в глаза,возьмем Салаха он по типажу похож на Месси,но в последние 5 лет Салах лучше Месси просто в разы Он намного работоспособнее,быстрее,выносливее,меньше мячей теряет,лучше отрабатывает в обороне,и делает все это в гораздо более сильной и конкурентной лиге Ни в каком аспекте Месси не лучше Салаха
Хорош уже пиво заливаться
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ovcov8
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Нулевой в сборной
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Andrey Kulchitsky
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Ответ Konstantin Meerov
лучший футболист Ливера в 21 веке
Суарес
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Иван Дамг
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Обычный бегунок говорили они
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Капитан.
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Впечатляющая статистика! Мохамед просто красавчик!
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Павел Федин
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Ответ Алексей Иванов
В последнее время читаю миллион новостей о том какой Месси великий и гениальный и что такого никогда не было и не будет Но взглянем правде в глаза,возьмем Салаха он по типажу похож на Месси,но в последние 5 лет Салах лучше Месси просто в разы Он намного работоспособнее,быстрее,выносливее,меньше мячей теряет,лучше отрабатывает в обороне,и делает все это в гораздо более сильной и конкурентной лиге Ни в каком аспекте Месси не лучше Салаха
😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️
+2
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+2
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хавбек+
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Мо красавец
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Алексей Иванов
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В последнее время читаю миллион новостей о том какой Месси великий и гениальный и что такого никогда не было и не будет
Но взглянем правде в глаза,возьмем Салаха он по типажу похож на Месси,но в последние 5 лет Салах лучше Месси просто в разы
Он намного работоспособнее,быстрее,выносливее,меньше мячей теряет,лучше отрабатывает в обороне,и делает все это в гораздо более сильной и конкурентной лиге
Ни в каком аспекте Месси не лучше Салаха
+4
-5
-1
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Мазинье
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Претендент на Зотой мяч
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DonBrazzo
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Хорошечно же
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Konstantin Meerov
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лучший футболист Ливера в 21 веке
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Фаррух Шукуров
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Здорово, что набрал форму, это пригодится. Впереди важные матчи
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Олег Мохов
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у дзюбы статистика покруче.
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Дмитрий Путилов
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Дно
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А.Э.РАСИМ
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Отличный футболист.
Скачок сделал в Роме.
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corazón blanco
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Здорово, что продлил контракт с Ливерпулем. Просто невероятная статистика, легенда Ливерпуля!
+17
-2
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Фанат Лионеля Месси
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Фараон :)
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otchim kaloeda
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Египетская сила
+4
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Alexandr Sokolov
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Очень круто! игрок одного сезона длиной в 195 матчей)
+55
-3
+52
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инок
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Молодец Салах. Держит марку
+23
-2
+21
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Алексей Богородицкий
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Монстр!
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