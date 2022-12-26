У Салаха 175 (125+50) очков в 195 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ
Мохамед Салах забил 125-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ.
Нападающий «красных» отличился в матче против «Астон Виллы» в 17-м туре АПЛ (2:1, второй тайм). В этой же игре египтянин отдал 50-й голевой пас в лиге за мерсисайдцев – забил Вирджил ван Дейк.
Таким образом, Салах набрал 175 очков по системе «гол+пас» за 195 матчей в составе «Ливерпуля» в АПЛ. Он выступает за команду с сезона-2017/18.
С подробной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Но взглянем правде в глаза,возьмем Салаха он по типажу похож на Месси,но в последние 5 лет Салах лучше Месси просто в разы
Он намного работоспособнее,быстрее,выносливее,меньше мячей теряет,лучше отрабатывает в обороне,и делает все это в гораздо более сильной и конкурентной лиге
Ни в каком аспекте Месси не лучше Салаха
Скачок сделал в Роме.