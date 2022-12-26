Карасев о послематчевых интервью судей: «Не надо это делать, думаю. Я после игр даже с семьей не хочу общаться»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Кубок РПЛ Футбол

Сергей Карасев считает, что судьи не должны давать послематчевые комментарии.

– Вы готовы отвечать на вопросы сразу после игры?

– Думаю, судьям это не надо делать.

– Но вы же часть игры, как и футболисты, которые общаются после матчей.

– Есть 22 игрока и мы, судьи. Если футболист ошибся, команда его будет подбадривать, все друг за друга. Мы тоже отвечаем друг за друга, но нас меньше. И мы принимаем серьезные решения, после игры на эмоциях можем что-то не то сказать.

– Футболисты в таком же положении – и общаются.

– Футболистам никогда не задают вопрос: «У вас был момент, но с пяти метров вы не попали – почему?»

– Задают.

– Я ни разу не слышал. Задают общие вопросы. Например, чего не хватило для победы. Нам станут задавать вопросы о конкретных эпизодах.

– Вы, Безбородов, Кукуян и другие всегда найдете, что ответить.

– После игры надо, чтобы эмоции схлынули. У футболистов свои, у судей – свои. Но у нас ответственность выше. То, что скажет футболист, не будут так обсуждать, как наши слова.

Судья воспринимает происходящее на поле не так, как на ТВ-картинке. В каких-то моментах судья не видит целую картину. Но в силу опыта и интуиции свистнет – и примет правильное решение. После игры я могу не воспроизвести на 100 процентов эпизод. И потом я хочу прежде пообщаться с коллегами, инспектором, посмотреть повтор эпизодов.

– В общем, судьям – привилегии.

– Нет. Но чтобы общаться с прессой после игры надо быть уверенным в себе на 100 процентов. После игр не хочу ни с кем общаться, кроме как с помощниками и инспектором. Я даже с семьей не общаюсь в день игры и после. Жена и дети меня понимают, – сказал арбитр.

Ранее стало известно, что на зимнем Кубке Мир РПЛ судьи будут давать послематчевые интервью.

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4 комментария

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Дмитрий Агалаков
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Честный непредвзятый арбитр высокого уровня не будет боятся интервью. По крайней мере объяснить любое своё решение в котором он уверен, и принял руководствуясь исключительно Правилами и внутренним убеждением, а не чем-то другим, он сможет с чистой совестью.
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Вячеслав Клименко
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Ну конечно не хочет. Боится.
Чего? - Та все просто.
Боится сказать такое, что потом станет достоянием общественности и потом его ошибку уже не замолчать и не закидать отписками, ведь он в прямом эфире скажет все.
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Огюст
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Это ваша работа ,вы за неё получаете деньги и вас не просят идти к примеру после игры колоть дрова , а ответить на три четыре вопроса , так как после многих матчей болельщики остаются после судейских решений в недоумении !
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benjamin92
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"Сначала надо переговорить с Гинером" - добавил Сергей
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