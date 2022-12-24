Судьи будут давать интервью после матчей на зимнем Кубке РПЛ

Теги премьер-лига Россия судьи Александр Дюков Чемпионат.com Кубок РПЛ Футбол

Президент РФС заявил, что судьи будут давать интервью после матчей на зимнем Кубке Мир РПЛ.

«Мы договорились, что на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби мы опробуем практику комментариев со стороны судей по тем решениям, которые они будут принимать в матче.

Дальше посмотрим, как на это отреагирует общественность, команды и сами судьи. Если мы действительно готовы к этому и в этом больше пользы, чем вреда — будем тиражировать эту практику.

Масштабировать и применять в соревнованиях Кубка России и РПЛ», — сказал Александр Дюков.

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13 комментариев

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Блуждающий странник
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Ответ Николай Гарин
Очередная х***а, люди сидят после игры и на стоп-кадрах разбирают эпизоды после матча, а здесь по горячим следам надо что-то говорить будет, пользы - 0, только ради хайда это все
Будет от этого много пользы. Арбитры как раз не после игры посмотрят и будут подбирать аргументы под решение, а будут вынуждены отвечать сходу без подготовки, там и будет ясно чем руководствовался арбитр в эпизоде
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Badfucker
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До разбора давать комментарии по решениям - глупость
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Николай Гарин
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Очередная х***а, люди сидят после игры и на стоп-кадрах разбирают эпизоды после матча, а здесь по горячим следам надо что-то говорить будет, пользы - 0, только ради хайда это все
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Los Wakas
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Дизайн комментариев всё же шляпа (как ни пытался оправдать его), что на мобильном, что на десктопе.

Тогда уж полностью интерфейс рефакторьте.
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Блуждающий странник
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Отличное нововведение. Поможет добавить прозрачности и объяснить некоторым людям насколько тяжелая работа арбитра. По объяснениям арбитра будет ясно компетентен он или нет
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BW_world
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Интервью будет брать Зарема?
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Иван Рыбаков
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Ответ Vlados 86
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А что плохого в новых? У меня просто никаких изменений нет, поэтому не понимаю из-за чего недовольство.
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Ilyukhich
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что-то от медиафутбола берут
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cgmngt6ehj
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намного больше «положительных» отзывов будут слушать в свой адрес, журналисты могут сразу сделать типичные заготовки, зла в адрес судей станет еще больше
Найдется всегда «профессор» который спросит за «несправедливый» пенальти
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Vlados 86
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Верните старые комментарии.
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Никита Самарин
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Идея классная, интересно будет посмотреть, что из этого получится. А вообще многое зависит от людей, которые будут задавать вопросы.
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Михо
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Будут нести чушь вроде Лапочкина, который не увидел пенальти Ливаковича на Альваресе
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Валентина Николаевна
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Игра была равна ?
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