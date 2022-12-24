Судьи будут давать интервью после матчей на зимнем Кубке РПЛ

Президент РФС заявил, что судьи будут давать интервью после матчей на зимнем Кубке Мир РПЛ.

«Мы договорились, что на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби мы опробуем практику комментариев со стороны судей по тем решениям, которые они будут принимать в матче.

Дальше посмотрим, как на это отреагирует общественность, команды и сами судьи. Если мы действительно готовы к этому и в этом больше пользы, чем вреда — будем тиражировать эту практику.

Масштабировать и применять в соревнованиях Кубка России и РПЛ», — сказал .