Хейбьерг о Кейне: «Машина. У него есть все, чтобы быть номером один в мире»

высказался о после матча с «Брентфордом».

«Самая большая ошибка, которую только можно совершить в футболе, – это усомниться в Харри Кейне. Он – машина. Недооценивать его силу – большая ошибка. У него есть все качества, позволяющие ему быть номером один в мире», – сказал полузащитник «Тоттенхэма».

В матче 17-го тура между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» (2:2) Кейн забил на 65-й минуте с передачи Хейбьерга.

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