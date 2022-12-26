Хейбьерг о Кейне: «Машина. У него есть все, чтобы быть номером один в мире»
Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался о Харри Кейне после матча с «Брентфордом».
«Самая большая ошибка, которую только можно совершить в футболе, – это усомниться в Харри Кейне. Он – машина. Недооценивать его силу – большая ошибка. У него есть все качества, позволяющие ему быть номером один в мире», – сказал полузащитник «Тоттенхэма».
В матче 17-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» (2:2) Кейн забил на 65-й минуте с передачи Хейбьерга.
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Скорости нет и спотыкается . В Англии есть порезвее и поумелее ребята .
Не всё есть.
Если бы было всё, то давно стал бы номером один.
А так номер один есть.