Хейбьерг о Кейне: «Машина. У него есть все, чтобы быть номером один в мире»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Брентфорд Пьер-Эмиль Хейбьерг Харри Кейн Футбол

Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался о Харри Кейне после матча с «Брентфордом».

«Самая большая ошибка, которую только можно совершить в футболе, – это усомниться в Харри Кейне. Он – машина. Недооценивать его силу – большая ошибка. У него есть все качества, позволяющие ему быть номером один в мире», – сказал полузащитник «Тоттенхэма».

В матче 17-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» (2:2) Кейн забил на 65-й минуте с передачи Хейбьерга.

Фанаты «Брентфорда» скандировали Кейну: «Ты подвел свою страну!». Болельщики «Тоттенхэма» освистали их в ответ

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Корягин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так и останется с одним Ауди Кап в коллекции трофеев эта машина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Больше всего жаль, что у Кейна нет титулов. Конечно быть легендой клуба тоже само по себе великое достижение, но как и любой другой целеустремленный форвард я уверен, что порой он жалеет, что его не отпустили тогда в Сити. Ходят слухи про Баварию, но я сомневаюсь, что этот переход состоится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да не . ЧМ показал что Харикейн уже не торт .
Скорости нет и спотыкается . В Англии есть порезвее и поумелее ребята .
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxpaley
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лада Гранта тоже машина…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всё есть?

Не всё есть.
Если бы было всё, то давно стал бы номером один.
А так номер один есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кейн о Хейбьерге: машина, спасибо что спас ничью)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий