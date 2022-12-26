Поттер после встречи с совладельцем «Челси» Эгбали: «Чувствую больше уверенности и поддержки руководства, чем раньше»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер уверен в успехах «Челси».

Как сообщает The Guardian, главный тренер лондонского клуба встретился с одним из совладельцев «Челси» Бехдадом Эгбали в Калифорнии, где Поттер отдыхал во время паузы на ЧМ-2022.

«Сейчас я еще более уверен в себе, еще больше чувствую поддержку, чем три месяца назад, когда я пришел в клуб. Это о чем-то говорит. Это заслуга руководства, их поддержки и того, как они общались со мной – это было потрясающе.

Когда я был в Калифорнии, я встретился с Бехдадом, и мы отлично поговорили. Прекрасная поддержка. Я с нетерпением жду предстоящих недель, месяцев и лет. Мы понимаем, где находимся в данный момент, и понимаем, какие трудности нас ждут впереди.

Будет трудно сократить отставание, но мы сосредоточены на наших выступлениях, на том, как мы играем. Вот где мы находимся. Если вы не контролируете это, если вы не добиваетесь большего, тогда вы можете сколько угодно говорить об отставании или о том, что делают другие. Это не имеет значения.

Мы знаем, что мы можем использовать опыт, который у нас есть. Мы можем взять все то, чему научились, все те сложные периоды, которые у нас были, и использовать их, чтобы сказать: «Хорошо, как мы можем двигаться вперед, как мы можем играть лучше?». Вот в чем наша цель», – заявил Поттер.

«Челси» занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав 21 очко. 27 декабря лондонцам предстоит матч с «Борнмутом».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Владимир
Челси уже не будет топ клубом пока им руководит такой бездарь тренер и такие козлы хозяева всё Челси уже с колен не встанет просрали клуб
Чем Вам уже Поттер не угодил? Отличный тренер, да не все получается, но он уже доказал свою состоятельность в мире футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Yri Yrov
Ну конечно прежних нет можно болтать все что угодно
Челси уже не будет топ клубом пока им руководит такой бездарь тренер и такие козлы хозяева всё Челси уже с колен не встанет просрали клуб
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поттер: "Чувствую запах шикарной неустойки"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну конечно прежних нет можно болтать все что угодно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий