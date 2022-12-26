Сторожук об отъезде легионеров из «Краснодара»: «Крыховяк никого не подговаривал. То, что писали, – неправда»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Александр Сторожук Гжегож Крыховяк Краснодар Футбол

Александр Сторожук рассказал о роли Гжегожа Крыховяка в уходе легионеров из «Краснодара».

– Верили, что Крыховяк останется?

– Это не вопрос веры, летом Крыховяк три недели тренировался с «Краснодаром». Так же, как Рамирес, Кайо и Кордоба. 

– Они не европейцы.

– Согласен, но я – тренер. У меня есть игроки, я должен работать с ними, уедут или нет – уже политический момент. Да, вопрос был открыт, но что делать? Отстранять легионеров от общей группы? Мы рассчитывали на всех, кто приехал на сбор.

Вы лучше меня знаете, что писали про Крыховяка весной. Это неправда – он никого не подговаривал уходить из клуба. Летом я общался со всеми легионерами один на один – мы же не были знакомы, мне нужно было составить мнение и узнать каждого чуть лучше. 

Крыховяк сказал, что он готов играть за «Краснодар», весной смотрел игры, ему близко то, во что играет команда. Безусловно, тяжело представить Крыховяка в том футболе, который мы требуем, но иметь в составе такого игрока – прекрасный опыт, думаю, мы как-нибудь подстроились бы, – сказал главный тренер «Краснодара» в интервью Sports.ru.

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9 комментариев

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maddantist maddantist
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Ответ frol92
"Безусловно, тяжело представить Крыховяка в том футболе, который мы требуем, но иметь в составе такого игрока – прекрасный опыт, думаю, мы как-нибудь подстроились бы." Вот эту часть вообще не понял. Получается Крыховяк слишком ограничен в футбольном плане, чтобы подстроиться под гениальную манеру игры Краснодара? Поэтому всем игрокам пришлось бы подстроиться под него и снизить уровень игры?🤣
На самом деле не игрокам, а вообще всем, под все... Отец родной, как же мы жили без него раньше....
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Remeslo Wood
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Ответ frol92
"Безусловно, тяжело представить Крыховяка в том футболе, который мы требуем, но иметь в составе такого игрока – прекрасный опыт, думаю, мы как-нибудь подстроились бы." Вот эту часть вообще не понял. Получается Крыховяк слишком ограничен в футбольном плане, чтобы подстроиться под гениальную манеру игры Краснодара? Поэтому всем игрокам пришлось бы подстроиться под него и снизить уровень игры?🤣
Я понял что игра Краснодара будет полное дно и наличие хорошего игрока ,как Крыховяк только помешает клубу.
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frol92
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Ответ Mr. Fett
Наоборот))
Тогда вопрос к Сторожуку зачем он требует от парней играть в футбол низкого качества?
Ведь сейчас в РПЛ очень много клубов играют в атаку, даже середняки. А состав Краснодара не слабее явно тех же Крыльев и Оренбурга.
Может не в футболистах дело, а в тренере?
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Российский пользователь
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физрук бредит, если под одного игрока подстраиваться
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Mr. Fett
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Ответ frol92
"Безусловно, тяжело представить Крыховяка в том футболе, который мы требуем, но иметь в составе такого игрока – прекрасный опыт, думаю, мы как-нибудь подстроились бы." Вот эту часть вообще не понял. Получается Крыховяк слишком ограничен в футбольном плане, чтобы подстроиться под гениальную манеру игры Краснодара? Поэтому всем игрокам пришлось бы подстроиться под него и снизить уровень игры?🤣
Наоборот))
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Mark Safaniev
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Ответ Барсик Юрана
Сторожук сторожил
Решил промолчат иначе кто-то отжучить)
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EARLV
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Сейчас любой телеграм-канал вкидывает дезинформацию и все бездумно её перепечатывают
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Барсик Юрана
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Сторожук сторожил
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frol92
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"Безусловно, тяжело представить Крыховяка в том футболе, который мы требуем, но иметь в составе такого игрока – прекрасный опыт, думаю, мы как-нибудь подстроились бы."

Вот эту часть вообще не понял. Получается Крыховяк слишком ограничен в футбольном плане, чтобы подстроиться под гениальную манеру игры Краснодара? Поэтому всем игрокам пришлось бы подстроиться под него и снизить уровень игры?🤣
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