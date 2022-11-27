Сторожук о своем будущем в «Краснодаре»: «Не ко мне вопрос. План работы есть, а там будет как будет»
Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал о своем будущем в клубе.
«Краснодар» выиграл у «Химок» в матче 6‑го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 4:1.
– Наверное, сейчас говорить об игре, упущенных моментах, сколько забили, наверное, не стоит. Хотелось поблагодарить команду, болельщиков. Трудный сезон, трудный со всех сторон. И только, наверное, команда знает, как было непросто на протяжении первого отрезка.
Потому что были и травмы, и ведущие игроки у нас пропускали по дисквалификации. И тем не менее мы всегда пытались выходить и отдавать все силы. Что‑то получалось, что‑то нет. Это тоже опыт. Новое всегда сложно. Всегда сложно в начале пути.
Тем более очень много изменений по составу. Ребята внедрялись по ходу сезона. И тут надо просто‑напросто сказать им огромное спасибо за то, что они действительно работали и играли. Были профессионалами на протяжении всего времени.
И также хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что они были нашим дополнительным игроком в команде. Большое им спасибо!
– Что дальше? Везете команду на сборы? Слухи ходят, хочется определенности.
– Не ко мне вопрос. Можно что угодно там читать, писать, но я думаю, скоро, наверное, все все узнают. В любом случае, уже есть план работы. А там будет как будет.
– Когда команда выходит из отпуска и куда едет?
– Команда выходит 9 января. Медосмотр. И 12‑го улетает в Эмираты на сборы, – рассказал Сторожук.
Ранее появилась информация, что «Краснодар» рассматривает кандидатуру Марцела Лички из «Оренбурга» на должность главного тренера.
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