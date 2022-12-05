«Краснодар» ищет нового тренера. Сторожук возглавит вторую команду, скорее всего

Теги премьер-лига Россия Александр Сторожук Краснодар Сергей Галицкий Краснодар-2 Футбол

Александр Сторожук не будет тренировать главную команду «Краснодара».

По информации «РБ Спорт», клуб ведет поиски подходящих кандидатур на пост главного тренера, с некоторыми из них ведутся переговоры. Окончательное решение примет владелец клуба Сергей Галицкий.

Как только «Краснодар» найдет нового тренера, Сторожук, с большей долей вероятности, возглавит вторую команду «быков».

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в Мир РПЛ на 8-м месте, набрав 25 очков.

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