«Краснодар» ищет нового тренера. Сторожук возглавит вторую команду, скорее всего
Александр Сторожук не будет тренировать главную команду «Краснодара».
По информации «РБ Спорт», клуб ведет поиски подходящих кандидатур на пост главного тренера, с некоторыми из них ведутся переговоры. Окончательное решение примет владелец клуба Сергей Галицкий.
Как только «Краснодар» найдет нового тренера, Сторожук, с большей долей вероятности, возглавит вторую команду «быков».
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в Мир РПЛ на 8-м месте, набрав 25 очков.
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