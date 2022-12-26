«Бенфика» предложила Отаменди новый 2-летний контракт. Летом 34-летний защитник Аргентины может уйти бесплатно

« » хочет сохранить защитника , который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Лиссабонцы предложили 34-летнему игроку сборной Аргентины новый двухлетний контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры только начались, но Отаменди планирует остаться в Европе и не рассматривает предложение «Ривер Плейт».