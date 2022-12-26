«Бенфика» предложила Отаменди новый 2-летний контракт. Летом 34-летний защитник Аргентины может уйти бесплатно
«Бенфика» хочет сохранить защитника Николаса Отаменди, который по окончании сезона может стать свободным агентом.
Лиссабонцы предложили 34-летнему игроку сборной Аргентины новый двухлетний контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, переговоры только начались, но Отаменди планирует остаться в Европе и не рассматривает предложение «Ривер Плейт».
В топы: ПСЖ МС Реал Барса, явно не тянет, а вот для Бенфики годик второй, будет делится опытом с молодежью, так что правильное решение