«Бенфика» предложила Отаменди новый 2-летний контракт. Летом 34-летний защитник Аргентины может уйти бесплатно

Теги высшая лига Португалия Бенфика Николас Отаменди Футбол

«Бенфика» хочет сохранить защитника Николаса Отаменди, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Лиссабонцы предложили 34-летнему игроку сборной Аргентины новый двухлетний контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры только начались, но Отаменди планирует остаться в Европе и не рассматривает предложение «Ривер Плейт».

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5 комментариев

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Goofts
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Один из лучших защитников ЧМ, правда привез в финале 1 гол
В топы: ПСЖ МС Реал Барса, явно не тянет, а вот для Бенфики годик второй, будет делится опытом с молодежью, так что правильное решение
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ВладимирНеПутин
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Ман Сити надо присмотреться и заплатить миллионов 50, после подписания нового контракта уже 100 придется отдавать
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Fan of Sport
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А почему топ клубы им не интересуются?
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Игорь Васильев
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Ота стена! Топарь в свои почти 35
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NottinghamForest79
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SUPER
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