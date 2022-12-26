Экс-вратарь ЦСКА Исупов: «Зарплаты в США в разы выше, чем у нас, продукты – копейки, ассортимент и качество выше. Снимаю квартиру 50-60 квадратов за 1800 долларов в месяц»
Экс-вратарь ЦСКА Вячеслав Исупов рассказал о ценах в США в сравнении с российскими.
– Сколько стоит жить в Майами?
– После коронавируса многие американцы стали переезжать во Флориду из-за мягких ограничений. Ценник на жилье взлетел.
Снимаю квартиру 50-60 квадратов в таунхаусе за 1800 долларов в месяц. В цену включены все коммунальные услуги (до 100 долларов в месяц), интернет и парковка. Это считается дешево. Нормальные квартиры стоят от 2500 долларов.
Ассортимент продуктов гораздо выше. Некоторые дешевле, чем в России. Огромный кусок очищенного лосося стоит 20 долларов. Ананас – 2 доллара за штуку. Качество продуктов выше. Хлеб невкусный, в него добавляют сахар. Нормальный стоит дороже: буханка около 5 долларов.
Зарплаты в США в разы выше, чем у нас, поэтому продукты для местных – копейки. Знакомый работает handyman-ом. Типа мужа на час: прикрутить картину, поменять розетку, заменить кран. Он получает 45-55 долларов в час.
Другой уже 10 лет живет в Нью-Йорке, работает юристом. Недавно перешел в новую фирму: зарплата 200 тысяч в год плюс гарантированная годовая премия – 600 тысяч. Минус налоги, но все равно получается прилично.
Во Флориде товары в супермаркетах и аптеках не облагаются налогом. В других штатах на кассе при оплате накидывают налог. В Чикаго 10,25%, например. А еще там легализованы марихуана и оружие.
Бензин стоит по-разному в зависимости от штата. В Чикаго 4,8 доллара, во Флориде – 3,3 за галлон [3,8 литра]. Цены постоянно скачут. В октябре бензин стоил 3,15, потому что нефтяные компании были освобождены от налога. Сомневаюсь, что в России такая схема возможна, – заявил 29-летний футболист в интервью Sports.ru.
«Если бы в России было столько возможностей, я бы остался». Он тренировался в ЦСКА Слуцкого, а теперь живет в Майами и рвется в МЛС
Если ты живешь в говне и это максимум твоих перспектив, то как не крути восточная европа СНГ топ, слздано для более-менее комфортного существования нищеты. Ну и баринов естественно, если поклонник циганского барокко, то тоже СНГ, здесь максимальный концентрат безвкусного кича среди босоты.
Если фан комфортной босоты и соответственных развлечений то естественно латинская америка.
А так, о чем разговор? Конечно, американцы на пару порядков богаче нашего. Это вроде достаточно очевидно.
Этот клоун реально думает что кроме него ни кто ни когда в сша не жил? И он тут просвещает дремучих оленеводов?
Продукты в России существенно дешевле чем в США. Блин да там дюжина яиц стоит 10-12 долларов + налог и сщас перед рождеством там ещё и ограничения на отпуск не более 2х дюжен в руки. У нас клетка из 30 шт 300р или 5 баксов...
Он похоже себя уговаривает что там ему лучше.... или стыдно признаться что хочет вернуться, но при этом надо как то за счёт вранья возвысить себя перед остальными...
Получает определенное количество нормальную зарплату, но ограниченное количество людей. Все равно кто будет горбатиться на 15 тысяч, а то и хуже.