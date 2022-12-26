Экс-вратарь ЦСКА Исупов: «Зарплаты в США в разы выше, чем у нас, продукты – копейки, ассортимент и качество выше. Снимаю квартиру 50-60 квадратов за 1800 долларов в месяц»

Теги ЦСКА МЛС премьер-лига Россия Вячеслав Исупов деньги Футбол

Экс-вратарь ЦСКА Вячеслав Исупов рассказал о ценах в США в сравнении с российскими.

– Сколько стоит жить в Майами?

– После коронавируса многие американцы стали переезжать во Флориду из-за мягких ограничений. Ценник на жилье взлетел.

Снимаю квартиру 50-60 квадратов в таунхаусе за 1800 долларов в месяц. В цену включены все коммунальные услуги (до 100 долларов в месяц), интернет и парковка. Это считается дешево. Нормальные квартиры стоят от 2500 долларов.

Ассортимент продуктов гораздо выше. Некоторые дешевле, чем в России. Огромный кусок очищенного лосося стоит 20 долларов. Ананас – 2 доллара за штуку. Качество продуктов выше. Хлеб невкусный, в него добавляют сахар. Нормальный стоит дороже: буханка около 5 долларов.

Зарплаты в США в разы выше, чем у нас, поэтому продукты для местных – копейки. Знакомый работает handyman-ом. Типа мужа на час: прикрутить картину, поменять розетку, заменить кран. Он получает 45-55 долларов в час.

Другой уже 10 лет живет в Нью-Йорке, работает юристом. Недавно перешел в новую фирму: зарплата 200 тысяч в год плюс гарантированная годовая премия – 600 тысяч. Минус налоги, но все равно получается прилично.

Во Флориде товары в супермаркетах и аптеках не облагаются налогом. В других штатах на кассе при оплате накидывают налог. В Чикаго 10,25%, например. А еще там легализованы марихуана и оружие.

Бензин стоит по-разному в зависимости от штата. В Чикаго 4,8 доллара, во Флориде – 3,3 за галлон [3,8 литра]. Цены постоянно скачут. В октябре бензин стоил 3,15, потому что нефтяные компании были освобождены от налога. Сомневаюсь, что в России такая схема возможна, – заявил 29-летний футболист в интервью Sports.ru.  

«Если бы в России было столько возможностей, я бы остался». Он тренировался в ЦСКА Слуцкого, а теперь живет в Майами и рвется в МЛС

175 комментариев

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Dirk13
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Ответ jdsp
В сша на айфон навряд ли люди кредит берут
Нет, потому что некоторые достижения цивилизации купить проще. Но и дачечку у них за городом, к примеру, не купить также просто как и у нас.
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Peter_DB
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Ответ микрочелн
Хз не замечал такого, чтобы они каждую копейку считали. Для них наоборот удивительно, что человек не может потратить 2-3к баксов на обычный отдых где нибудь в Доминикане
Вы, видимо, в хороших районах людей знаете. Верхняя половина среднего класса.
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bublgum
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Ответ микрочелн
Хз не замечал такого, чтобы они каждую копейку считали. Для них наоборот удивительно, что человек не может потратить 2-3к баксов на обычный отдых где нибудь в Доминикане
Ты просто про жизнь в америке по фильмам знаешь и не более. Большинство американцев за пределы своего города выехать не в состоянии...
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Pospishil
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Ответ MaxKr
Знакомый работает handyman-ом ------------------------------------------------- Этому чуваку надо отработать 1800: 50=36 часов,чтобы заплатить за дешёвое жильё. Осталось только найти такое количество людей,не умеющих менять розетки))
Вы не поверите, тут почти никто не умеет менять розетки. Handymans очень неплохо зарабатывают.
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Geno Lawrence
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Ответ FilinMD
На самом деле люди с деньгами все меньше и меньше, разве что разнорабочие в поисках «Американской мечты», по инерции. США - бренд, а бренды чаще продаются с наценкой из-за имени Конечно из условной Гватемалы есть смысл переезжать в США, но если ты уже в более-менее нормальном месте, есть куча вариантов лучше (ОАЭ, Сингапур, Португалия, Ирландия, итд), где соотношение уровня жизни и затрат будет куда адекватнее, не говоря уже о налогах
Для среднего класса с целью найти комфорт в жизни - безусловно лучше центрально северная европа. Любит жить в кайф - южная европа. Если человек амбициозен - естественно США и его бизнес центры. Относительно запросов в разные версии вклиниваются азиа-океанские страны, там тоже свои плюсы.
Если ты живешь в говне и это максимум твоих перспектив, то как не крути восточная европа СНГ топ, слздано для более-менее комфортного существования нищеты. Ну и баринов естественно, если поклонник циганского барокко, то тоже СНГ, здесь максимальный концентрат безвкусного кича среди босоты.
Если фан комфортной босоты и соответственных развлечений то естественно латинская америка.
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Willson MD
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Эх хорошо в америке, 120000 р и снял небольшую квартирку, 350 руб и булка хлеба. 120 р за ананас (ну ананасы действительно не дороже чем у нас) а вот все остальное конечно швах.
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Peter_DB
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Дешевые продукты в Америке говно. Впрочем, как и у нас. Продукты нормального качества стоят сильно дороже чем в России. Плюс надо про медстраховку не забыть.

А так, о чем разговор? Конечно, американцы на пару порядков богаче нашего. Это вроде достаточно очевидно.
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Алексей ПК
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Ответ FilinMD
На самом деле люди с деньгами все меньше и меньше, разве что разнорабочие в поисках «Американской мечты», по инерции. США - бренд, а бренды чаще продаются с наценкой из-за имени Конечно из условной Гватемалы есть смысл переезжать в США, но если ты уже в более-менее нормальном месте, есть куча вариантов лучше (ОАЭ, Сингапур, Португалия, Ирландия, итд), где соотношение уровня жизни и затрат будет куда адекватнее, не говоря уже о налогах
А еще можно подумать о России, тем более, когда России это нужно
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gonzo78
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Ответ FilinMD
На самом деле люди с деньгами все меньше и меньше, разве что разнорабочие в поисках «Американской мечты», по инерции. США - бренд, а бренды чаще продаются с наценкой из-за имени Конечно из условной Гватемалы есть смысл переезжать в США, но если ты уже в более-менее нормальном месте, есть куча вариантов лучше (ОАЭ, Сингапур, Португалия, Ирландия, итд), где соотношение уровня жизни и затрат будет куда адекватнее, не говоря уже о налогах
Просто климат в ОАЭ и Ирландии лютое говно.Сингапур--это вообще смешно,не страна для ПМЖ.
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bublgum
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Годовая зарплата среднестатистического американца 45т-50т баксов в год до уплаты налогов. Возьмём не дорогую квартиру это 1500 баксов в месяц итого 18000 в год. Продуктовая корзина примерно 400-450 долларов в неделю, если конечено не питаться просрочкой.
Этот клоун реально думает что кроме него ни кто ни когда в сша не жил? И он тут просвещает дремучих оленеводов?
Продукты в России существенно дешевле чем в США. Блин да там дюжина яиц стоит 10-12 долларов + налог и сщас перед рождеством там ещё и ограничения на отпуск не более 2х дюжен в руки. У нас клетка из 30 шт 300р или 5 баксов...
Он похоже себя уговаривает что там ему лучше.... или стыдно признаться что хочет вернуться, но при этом надо как то за счёт вранья возвысить себя перед остальными...
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Dirk13
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Ответ SadButTrue
Особенно смешно про "медицинские услуги". Постоянно приходится читать как при раке или сложной операции известные люди буквально бегут из Америки в Россию (на самом деле нет) и рожать тоже, бросают все в Америке, едут рожать в Россию.
Дядя, два варианта. Либо ты бухал сегодня, много отдыхал или просто уже спать хочется, написал, не подумав. Либо твой интеллектуальный потенциал очень мал, чтобы осознать простую истину : известные люди представляют собой малочисленную богатую прослойку общества, а речь про мед. услуги идет в целом. Есть вот такая вещь как стоматология. Как ты думаешь, почему тысячи американцев лечат зубы ни у себя в стране, а в Мексике?
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papadok
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Ответ FilinMD
Если пропустить мимо ушей оскорбление целой страны, то есть один нюанс - в Штатах 21 миллион домохозяйств не имеет нормального туалета. В некоторых штата вроде Вермонта доля таковых - больше 50%. До 15% не имеют даже выгребных ям. Источник: https://www.hiblow-usa.com/2021/09/01/septic-systems-septicsmart-week/
Вообще-то септики, о которых речь по Вашей ссылке - вполне себе нормальные туалеты. А про Вермонт и выгребные ямы откуда инфа? :) Просто интересно.
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gonzo78
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Ответ Мария Карпенко
Зарплаты больше, качество жизни лучше, но про продукты - наглая ложь. Там дешевле - сопли, которые зовутся "мясом" (к слову, такое же "мясо" часто видела в супермаркетах Москвы) и бочки "сока" (читать - крашеной воды), а более качественные продукты стоят уже совсем других денег. Собственно, тезис о квартире за 1800, при нормальных квартирах 2500, как бы, намекают, что он там выживает, по большей части, а не живет. Думаю, продукты он употребляет такие же.
Там люди едят говядину, креветки и лосося. В РФ едят курицу, свинину и хека.Про съём квартиры не будем ,ибо в РФ в Сочи(как Майами в США) снять квартиру стоит тоже не 100 рублей.
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stradivari13
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а кто этот ноунейм, что бы его мнение выставляли на спортивном сайте?
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Алексей ПК
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Ответ Пробивной вратарь
Коммуналка дешевле чем в Императорских Мытищах.
$2500 в месяц?
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Кеша
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Ответ Алексей ПК
там хороший климат, поэтому и убили почти всех индейцев
Кого янки только не убили по всему миру . Одних иракцев больше миллиона человек, Вьетнам жгли напалмом . Почитайте книгу «Сонгми»
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Форман21
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Ответ Мария Карпенко
Я родилась в Башкортостане, и моя первая работа была в Стерлитамаке за 40 к в месяц, образование - юридическое.
Даже не в Стерлитамаке, а в Уфе сколько народ получает? Множество людей работают в торговле, там что зарплата приличная? В Башкирии вокруг каждого населенного пункта добывают нефть, но в самих населенных пунктах нет зачастую ни асфальта, ни газа, иногда даже воды. Разве там можно получить достойную зарплату, кроме того как скататься по вахте?
Получает определенное количество нормальную зарплату, но ограниченное количество людей. Все равно кто будет горбатиться на 15 тысяч, а то и хуже.
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Алексей ПК
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Ответ Пробивной вратарь
это самая лучшая в мире работа, сидеть в тачке и смотреть фильмы или ютуб. https://youtu.be/Dhgs6BoVJwU
неудобно в тачке
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stradivari13
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Ответ Алексей ПК
$2500 за квартиру в месяц - это очень существенно, это нельзя терять работу никак
это не просто существенно - это кабала!
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SadButTrue
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Ответ Мария Карпенко
Неадекват. Ясно.
А в чем "неадекватность"? Это все факты: и про эпидемию ВИЧ в России, и про африканскую продолжительность жизни, и про первые места по самоубийствам и про отсутствие экономического роста уже целое десятилетие и про постоянно падающий уровень жизни и уменьшение потребления и бегство профессионалов, стремительное уменьшение населения. Вообще полная катастрофа. В чем неадекватность-то?
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Алексей ПК
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Ответ Spartakovec navsegda
Потому что хорошо говорит о США. Буханка норм хлеба 5 долларов, говорит, что дешево)
у Стерлигова за эти деньги хлеб ручной работы из зерна на мельнице с каменными жерновами
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Алексей ПК
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Ответ Sarumian
У местных ватриотов паника. Крыть нечем. Человек без политики спустил с небес "сынов великой нации" туда, где они сейчас находятся. Раньше каждый день хвастались, что в РФ самый дешевый бензин. Так и это отняли Байден и его солдаты НАТО.
ради этого столько войн было, столько людей убили, хотя бы бензин более-менее
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Мария Карпенко
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Ответ Форман21
Да, да, легко найти работу за 100 тысяч)) Если минималка жалкие 13000 тысяч, значит не так легко, иначе давно подняли бы минималку. Пол Башкирии работает, либо по вахте на северах в обмен на здоровье, либо в Москве, если бы было бы легко найти работу хотя бы 50000 в месяц, то такого бы не было.
Я родилась в Башкортостане, и моя первая работа была в Стерлитамаке за 40 к в месяц, образование - юридическое.
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Алексей ПК
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Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
там хороший климат, поэтому и убили почти всех индейцев
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Алексей ПК
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Ответ GromwuD
Ничего нового не сообщил. есть правда одно НО, если ты достаточно образован, получил профессию и достиг в ней отличных результатов, то не имеет значения в какой стране ты живешь. если ты тупой бездельник, то извини... переезд в штаты... не поможет)
$2500 за квартиру в месяц - это очень существенно, это нельзя терять работу никак
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