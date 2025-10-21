4

«Бавария» готова продать Нюбеля за 20-25 млн евро, если продлит контракт с Нойером

«Бавария» рассматривает возможность продажи Александра Нюбеля.

Журналист Bild Тоби Альтшеффль сообщает, что мюнхенцы расстанутся с 29-летним голкипером, если продлят контракт с Мануэлем Нойером, поскольку в этом случае Нюбель лишится шансов стать основным вратарем клуба.

Сообщается, что «Бавария» оценивает Нюбеля в 20-25 миллионов евро. «Штутгарт», за который вратарь выступает на правах аренды, вряд ли заплатит такую сумму, но трансфер может быть реален для клубов АПЛ, находящихся в середине таблицы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
