«Бавария» готова продать Нюбеля за 20-25 млн евро, если продлит контракт с Нойером
«Бавария» рассматривает возможность продажи Александра Нюбеля.
Журналист Bild Тоби Альтшеффль сообщает, что мюнхенцы расстанутся с 29-летним голкипером, если продлят контракт с Мануэлем Нойером, поскольку в этом случае Нюбель лишится шансов стать основным вратарем клуба.
Сообщается, что «Бавария» оценивает Нюбеля в 20-25 миллионов евро. «Штутгарт», за который вратарь выступает на правах аренды, вряд ли заплатит такую сумму, но трансфер может быть реален для клубов АПЛ, находящихся в середине таблицы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
