Семшов об иностранных тренерах: «Мостовой прав полностью. Когда приезжают Станкович, Манчини – это одно. Но когда приезжают тренеры из детских школ, я не могу понять: у нас своих нет?»

Игорь Семшов описал свое отношение к иностранным тренерам.

– Александр Мостовой отмечал, что часто по дружбе и связям устраиваются в клубы.

– Это он правильно сказал. Зачастую приходит генеральный директор и тянет своих друзей. Утратилась преемственность. Смотришь порой, а в клубе работают люди, которые не надевали его футболку, не знают, что значит его эмблема.

– Мостовой, кстати, постоянно критикует иностранных тренеров.

– Я тоже высказываюсь за наших специалистов. Когда к нам приезжают Спаллетти, Станкович, Хиддинк, Адвокат, Манчини, Луческу – это одно. Но когда приезжают тренеры из детских школ, я не могу понять: у нас что, своих нет?

Наши заканчивают играть, проходят тренерские курсы и сидят без команды. Мостовой прав полностью, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .

Семшов хочет тренировать: «Но во многих клубах нефутбольные люди. Дали бы хотя бы два года. Я учился у топ-тренеров России и зарубежья, но применить опыт не удается – не все хотят нас видеть»