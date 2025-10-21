Семшов об иностранных тренерах: «Мостовой прав полностью. Когда приезжают Станкович, Манчини – это одно. Но когда приезжают тренеры из детских школ, я не могу понять: у нас своих нет?»
– Александр Мостовой отмечал, что часто по дружбе и связям устраиваются в клубы.
– Это он правильно сказал. Зачастую приходит генеральный директор и тянет своих друзей. Утратилась преемственность. Смотришь порой, а в клубе работают люди, которые не надевали его футболку, не знают, что значит его эмблема.
– Мостовой, кстати, постоянно критикует иностранных тренеров.
– Я тоже высказываюсь за наших специалистов. Когда к нам приезжают Спаллетти, Станкович, Хиддинк, Адвокат, Манчини, Луческу – это одно. Но когда приезжают тренеры из детских школ, я не могу понять: у нас что, своих нет?
Наши заканчивают играть, проходят тренерские курсы и сидят без команды. Мостовой прав полностью, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.
