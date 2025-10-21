Куртуа о жалобах Лапорты на судейство: «Он говорит так на фоне дела Негрейры и прочего. Никогда не видел, чтобы судьи благоволили «Реалу» – скорее наоборот»

Тибо Куртуа не считает, что судьи в Ла Лиге благоволят «Реалу».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги и пропустит класико 26 октября. Позже президент каталонского клуба ответил на вопрос о «белой руке» в испанском чемпионате, намекая на возможное влияние в пользу «Реала»: «Если ее нет, то очень похоже, что все-таки есть . Мансано явно ждал момента, чтобы показать карточку».

«Он сказал это, потому что вынужден говорить так на фоне дела Негрейры и всего прочего. Я никогда не видел, чтобы это происходило, и даже наоборот. Судьи – такие же люди, как игроки и тренеры, но мне не кажется, что они когда-либо нам благоволили», – сказал вратарь «Реала ».

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.