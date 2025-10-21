Кононов о «Спартаке»: «Мне нравится Станкович, я бы его оставил. Я люблю всех тренеров и люблю, чтобы они работали»

Олег Кононов положительно оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

Главный тренер красно-белых был отстранен на месяц от турниров РФС за нецензурные выражения в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2). Сообщалось, что Станкович рассматривается на пост главного тренера сборной Сербии.

– Как вы смотрите на то, что происходит сейчас в «Спартаке»?

– Я думаю, что «Спартак» справится. Там есть все для того, чтобы все было нормально. Станкович проводил очень хорошие матчи.

– На ваш взгляд, нужно оставлять работать главного тренера?

– Я люблю всех тренеров и люблю, чтобы они работали. Мне нравится Станкович как тренер. Я бы оставил его работать в клубе, – сказал бывший тренер «Спартака», сейчас возглавляющий «Торпедо ».