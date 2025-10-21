  • Спортс
  РПЛ опубликовала расписание до конца 2025-го. «Спартак» сыграет с ЦСКА 22 ноября, «Локомотив» с «Краснодаром» – 23-го, последний матч года – «Краснодар» – ЦСКА
РПЛ опубликовала расписание до конца 2025-го. «Спартак» сыграет с ЦСКА 22 ноября, «Локомотив» с «Краснодаром» – 23-го, последний матч года – «Краснодар» – ЦСКА

Опубликовано расписание матчей Мир РПЛ до конца 2025 года.

РПЛ утвердила расписание матчей для трех туров чемпионата России сезона-2025/26 перед зимним перерывом – 16-го, 17-го и 18-го.

16-й тур

21 ноября (пятница)

17:00 «Акрон» – «Сочи»

22 ноября (суббота)

14:00 «Оренбург» – «Балтика»

16:45 «Спартак» – ЦСКА

19:30 «Рубин» – «Ахмат»

23 ноября (воскресенье)

13:00 «Крылья Советов» – «Ростов»

15:15 «Пари НН» – «Зенит»

17:30 «Динамо» – «Динамо» (Махачкала)

19:45 «Локомотив» – «Краснодар»

17-й тур

29 ноября (суббота)

14:00 «Акрон» – «Пари НН»

16:30 ЦСКА – «Оренбург»

19:30 «Балтика» – «Спартак»

30 ноября (воскресенье)

14:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»

16:30 «Ахмат» – «Динамо»

16:30 «Ростов» – «Локомотив»

19:00 «Зенит» – «Рубин»

1 декабря (понедельник)

19:30 «Сочи» – «Динамо» (Махачкала)

18-й тур

5 декабря (пятница)

19:00 «Ахмат» – «Оренбург»

6 декабря (суббота)

14:00 «Ростов» – «Рубин»

16:30 «Спартак» – «Динамо»

19:30 «Зенит» – «Акрон»

7 декабря (воскресенье)

14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»

16:30 «Сочи» – «Локомотив»

19:00 «Балтика» – «Крылья Советов»

19:30 «Краснодар» – ЦСКА

