РПЛ опубликовала расписание до конца 2025-го. «Спартак» сыграет с ЦСКА 22 ноября, «Локомотив» с «Краснодаром» – 23-го, последний матч года – «Краснодар» – ЦСКА
РПЛ утвердила расписание матчей для трех туров чемпионата России сезона-2025/26 перед зимним перерывом – 16-го, 17-го и 18-го.
16-й тур
21 ноября (пятница)
17:00 «Акрон» – «Сочи»
22 ноября (суббота)
14:00 «Оренбург» – «Балтика»
16:45 «Спартак» – ЦСКА
19:30 «Рубин» – «Ахмат»
23 ноября (воскресенье)
13:00 «Крылья Советов» – «Ростов»
15:15 «Пари НН» – «Зенит»
17:30 «Динамо» – «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» – «Краснодар»
17-й тур
29 ноября (суббота)
14:00 «Акрон» – «Пари НН»
16:30 ЦСКА – «Оренбург»
19:30 «Балтика» – «Спартак»
30 ноября (воскресенье)
14:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» – «Динамо»
16:30 «Ростов» – «Локомотив»
19:00 «Зенит» – «Рубин»
1 декабря (понедельник)
19:30 «Сочи» – «Динамо» (Махачкала)
18-й тур
5 декабря (пятница)
19:00 «Ахмат» – «Оренбург»
6 декабря (суббота)
14:00 «Ростов» – «Рубин»
16:30 «Спартак» – «Динамо»
19:30 «Зенит» – «Акрон»
7 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»
16:30 «Сочи» – «Локомотив»
19:00 «Балтика» – «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» – ЦСКА