Ансу Фати: «Я был в «Реале» на просмотре, но ему негде было размещать молодых игроков. Я выбрал «Барсу»
Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати мог стать футболистом «Реала».
«Я участвовал в соревнованиях по футзалу по всей Испании. Наша команда выиграла турнир в Мадриде, в котором участвовали «Реал», «Атлетико», «Хетафе»...
Перед присоединением к «Барселоне» я был на просмотре в «Реале». В то время клубу негде было размещать молодых игроков, так что мы с отцом все обсудили и решили, что «Барса» с ее академией – лучший вариант как в плане футбола, так и в плане образования», – сказал 20-летний игрок в интервью France Football.
Со статистикой выступлений Фати можно ознакомиться здесь.
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