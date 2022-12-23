Ансу Фати: «Я был в «Реале» на просмотре, но ему негде было размещать молодых игроков. Я выбрал «Барсу»

Полузащитник «Барселоны» мог стать футболистом «Реала».

«Я участвовал в соревнованиях по футзалу по всей . Наша команда выиграла турнир в Мадриде, в котором участвовали « », «Атлетико», «Хетафе»...

Перед присоединением к «Барселоне» я был на просмотре в «Реале». В то время клубу негде было размещать молодых игроков, так что мы с отцом все обсудили и решили, что «Барса» с ее академией – лучший вариант как в плане футбола, так и в плане образования», – сказал 20-летний игрок в интервью France Football.

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