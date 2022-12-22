Ансу Фати: «До переезда в Испанию я не видел зданий. Не знал языка и не умел читать, но пришлось приспосабливаться»

поделился воспоминаниями о переезде в Испанию.

«В 2009 году я впервые сел на самолет вместе с мамой, двумя братьями и старшей сестрой, и мы уехали жить в Испанию. Я не знал своего отца. Я видел несколько его фотографий, мы время от времени разговаривали по телефону, но на этом все.

Когда мы встретились в аэропорту Севильи, я бросился к нему в объятия. Он уехал один зарабатывать деньги в Европу, когда я был совсем маленьким. Он хотел, чтобы у нас была лучшая жизнь. Он мог бы уехать и забыть о нас, как это делают другие, но он упорно работал с шести утра до вечера, чтобы иметь возможность привезти нас сюда.

Я всегда буду ценить жертву, которую мой отец принес ради нас. Благодаря ему я сегодня здесь. Он был профессиональным футболистом в Гвинее-Бисау и иногда ездил в Португалию на турниры.

Отец всегда говорит моему старшему брату Браиме и мне, что наш талант идет от него, но мы ему не верим, потому что нет фотографий матчей, в которых он играл. Мы говорим ему, что раньше футбол был не таким быстрым.

До приезда в Эрреру (город в 120 км от Севильи – прим. Sports.ru) я никогда в жизни не видел зданий. Поначалу мы редко выходили из дома, потому что никого не знали и не были знакомы с местной культурой. Нам пришлось приспосабливаться.

Постепенно мы познакомились с соседями и людьми, которые помогли моему отцу, когда он приехал. Они дали нам одежду, потому что зимой было холодно, а мы не были к этому готовы.

Я начал ходить в школу через два месяца после нашего приезда. Меня записали вместе с детьми, которые были младше меня на год, потому что я не говорил на испанском, а только на гвинейском креольском языке. Читать я тоже не умел, но быстро научился. Я прилагал все усилия, потому что знал, что в противном случае мой отец может рассердиться.

Однажды мы пошли играть с Браимой в спортивный центр муниципалитета, где днем собираются дети. Мы никого не знали. И они нас тоже не знали. Но на следующий день все говорили о нас. Никто не мог нас победить», – сказал вингер «Барселоны» в интервью France Football.

Фати о детстве в Гвинее-Бисау: «Обычно мы играли в футбол босиком. Те, у кого было больше денег, носили пластиковые сандалии. Мы скатывали носки в шарик и начинали!»