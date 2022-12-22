Гинер о «Зените»: «Конкурировать можно. Не играют в футболе деньгами»

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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал соперничество с «Зенитом» в Мир РПЛ.

– «Зенит» – лидер чемпионата. Реально ли с ним конкурировать?

– Да. За счет самоотдачи, тренерского мастерства, грамотных управленческих решений.

– А нет ощущения, что экономически невозможно бороться – и это преимущество «Зенита»?

– Не играют в футболе деньгами.

– Неправда. Питерцы покупают бразильцев и дают им огромные зарплаты.

– Это второй вопрос. Покупают бразильцев? Мы тоже их покупаем.

– Но они своих бразильцев засыпают деньгами, а вы нет.

– Это подход. Но в этом году в Кубке России в матче «Алания» – «Зенит» кто победил и прошел дальше? «Алания». Как так – а бразильцы, а деньги? Так что конкурировать можно, – сказал Гинер.

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