Защитник «Балтики» Варатынов почти с линии не забил в пустые ворота «Крыльев»
Защитник «Балтики» Сергей Варатынов не забил в пустые ворота.
Эпизод случился на 71-й минуте игры Мир РПЛ с «Крыльями Советов».
Чинонсо Оффор пробил с острого угла по воротам. Мяч, задев одного из защитников «Крыльев», покатился в угол ворот, но Варатынов не смог добить мяч, попав в штангу.
Встреча завершилась вничью 1:1.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
