Защитник «Балтики» Варатынов почти с линии не забил в пустые ворота «Крыльев»

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов не забил в пустые ворота.

Эпизод случился на 71-й минуте игры Мир РПЛ с «Крыльями Советов».

Чинонсо Оффор пробил с острого угла по воротам. Мяч, задев одного из защитников «Крыльев », покатился в угол ворот, но Варатынов не смог добить мяч, попав в штангу.

Встреча завершилась вничью 1:1.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»