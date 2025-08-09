«Ньюкасл» предложил «Милану» за Тиава 40 млн евро с учетом бонусов. Клубы близки к соглашению

«Ньюкасл» продолжает попытки подписать Малика Тиава.

Английский клуб увеличил предложение по 24-летнему центральному защитнику до 40 миллионов евро с учетом бонусов.

По данным Sky Sport, клубы очень близки к соглашению.

«Милан » ранее отказался продать футболиста в «Ньюкасл » за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Малик Тиав провел 22 матча в Серии А и заработал две желтые карточки. Его статистику можно изучить по ссылке .