Гвардиола про ЛЧ: «Признаю, хотим этот трофей. Есть ощущение, что рано или поздно «Сити» выиграет»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола надеется выиграть Лигу чемпионов.
«Признаю, что мы хотим завоевать этот трофей. Мою работу здесь нельзя будет назвать завершенной, если мы не выиграем. Но это не единственная причина, по которой я продлил контракт.
Ради победы я сделаю все возможное за то время, что мы будем вместе, но я так говорил и до нового контракта. Этого трофея нет в нашей коллекции, и мы постараемся его добыть.
У меня есть ощущение, что рано или поздно «Сити» выиграет. Мы пробовали добиться этого в прошлом, даже в первом же нашем сезоне, хоть и вылетели тогда в 1/8 финала. Так что мы будем стараться изо всех сил», – сказал Гвардиола.
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