Экс-президент «Сантоса» арестован по подозрению в передаче 800 кг кокаина

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Экс-президент «Сантоса» подозревается в попытке передачи 800 кг кокаина.

Как сообщают TV Tribuna и g1, Орландо Ролло, следователь гражданской полиции и бывший президент бразильского клуба, арестован по подозрению в переговорах о поставках кокаина крупнейшей преступной группировки Бразилии.

958 кг кокаина были изъяты в ходе полицейской операции, после чего Ролло связался с представителями группировки и предложил вернуть им большую часть (790 кг) за 4 млн бразильских реалов (730 000 евро).

В распоряжении суда оказались аудио и видеозаписи, на которых Ролло ведет переговоры с представителями наркокартеля. 

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