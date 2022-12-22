«Челси» заплатит 12 млн евро за лучшего бомбардира «Мольде» Фофана

переходит в « » за 12 миллионов евро.

Английский клуб и норвежский « » согласовали все условия трансфера.

20-летний ивуарийский нападающий пройдет медицинское обследование сегодня в Лондоне. Первоначально сообщалось, что трансфер обойдется « » в 10 миллионов евро.

Добавим, что футболистом также интересовались «Брайтон» и «Брентфорд».

В 2022 году Фофана провел 24 матча в высшей лиге Норвегии и забил 15 голов. Он лучший бомбардир « ».