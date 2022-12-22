«Челси» заплатит 12 млн евро за лучшего бомбардира «Мольде» Фофана
Давид Фофана переходит в «Челси» за 12 миллионов евро.
Английский клуб и норвежский «Мольде» согласовали все условия трансфера.
20-летний ивуарийский нападающий пройдет медицинское обследование сегодня в Лондоне. Первоначально сообщалось, что трансфер обойдется «Челси» в 10 миллионов евро.
Добавим, что футболистом также интересовались «Брайтон» и «Брентфорд».
В 2022 году Фофана провел 24 матча в высшей лиге Норвегии и забил 15 голов. Он лучший бомбардир «Мольде».
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