«Челси» в январе купит 20-летнего форварда «Мольде» Фофана за 10 млн евро

«Челси» нашел замену травмированному Армандо Брое, который выбыл до конца сезона.

Ивуарийский нападающий из «Мольде» Давид Датро Фофана станет игроком «Челси» в январе.

Контракт с лондонским клубом практически согласован.

Футболистом интересовались «Брайтон» и «Брентфорд», но сам футболист хотел перейти именно в «Челси».

В текущем сезоне Фофана провел 24 матча в высшей лиге Норвегии и забил 15 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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