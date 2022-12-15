«Челси» в январе купит 20-летнего форварда «Мольде» Фофана за 10 млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия высшая лига Норвегия возможные трансферы Мольде Давид Фофана Футбол

«Челси» нашел замену травмированному Армандо Брое, который выбыл до конца сезона.

Ивуарийский нападающий из «Мольде» Давид Датро Фофана станет игроком «Челси» в январе.

Контракт с лондонским клубом практически согласован.

Футболистом интересовались «Брайтон» и «Брентфорд», но сам футболист хотел перейти именно в «Челси».

В текущем сезоне Фофана провел 24 матча в высшей лиге Норвегии и забил 15 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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