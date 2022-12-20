«Наступает эра Мбаппе и Холанда, но, в отличие от Месси, это совсем другой типаж — лошадиный». Шалимов о звездах

высказался о лучших игроках мирового футбола.

«Аргентинцы мне напоминают команду муравьев — ребята невысокие, но все быстрые и техничные. Видно, что Месси – лидер именно на поле. Думаю, в раздевалке говорит кто-то другой, Лео делает, показывает своим примером. Много мелкого паса, в одно-два касание.

Это не команда «Месси и все остальные». На мой взгляд, Месси на этом чемпионате мира играл, как в «Барсе» Гвардиолы в лучшие годы — находил точку и там искал обострение, не бегал по всему полю для получения мяча, не возил мяч. Играл во многом за счет опыта. В «Барсе» он был молодой, ему все Гвардиола объяснял. А в сборной все совсем иначе, раньше он начинал слишком распыляться, игра вдалеке от ворот не имела эффективности.

Сейчас Лео сыграл максимально эффективно, он командный игрок, который сильно помогал остальным.

Много говорят о том, что сейчас корона передается от Месси Мбаппе. Но это совершенно разные футболисты. Мбаппе — лошадь, которая играет за счет скорости и мощи. Месси совсем другой. Их просто нельзя сравнивать, физически и стилево абсолютно разные.

Посмотрите, как много наотдавал передач Месси — как он делает передачи, как точно и вовремя. Мбаппе — это скорость, игра за счет мощи. И уместнее говорить не о наступлении эры одного Мбаппе, а, скорее, о периоде Мбаппе и . Но это совсем другой типаж — лошадиный. И в случае с Мбаппе ему может хватить здоровья еще на 5-6 лет», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.