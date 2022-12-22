ВАР в АПЛ отменил 6 изначально верных решений в этом сезоне. Еще 6 раз видеоассистент ошибочно не вмешался

Независимая комиссия оценила работу ВАР в текущем сезоне АПЛ.

Комиссия оценила сотни эпизодов и выявила 48 инцидентов, в которых потребовался просмотр видеоповтора, при этом в 42 из них ВАР принял верные решения. В 6 случаях ВАР не вмешался, хотя, согласно заключению экспертов, это следовало сделать.

Еще в 6 случаях ВАР отменил решения арбитра, которые изначально были верными.

Неизвестно, каких именно эпизодов матчей касаются заключения комиссии, однако глава судейского корпуса АПЛ Говард Уэбб намерен совершенствовать систему. По данным источника, он понимает, что внедрение видеоповторов в Англии не прошло гладко.