«МЮ» посвятил Роналду 81 слово в программке к матчу с «Бернли»

« » посвятил Криштиану Роналду 81 слово в программке к матчу с «Бернли».

Короткое упоминание португальского форварда появилось в разделе программки под названием «Стоит знать».

« покинул клуб по обоюдному согласию в прошлом месяце. Португальская суперзвезда забила 145 голов в 436 играх в течение двух периодов в клубе. Он помог нам выиграть три титула , один , два Кубка лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира ФИФА. Роналду также стал обладателем «Золотого мяча» в 2008 году.

В заявлении от 22 ноября клуб выразил благодарность за огромный вклад Криштиану и пожелал ему и его семье всего наилучшего в будущем», – говорится в сообщении.

«МЮ» сегодня сыграет в первом официальном матче после ухода Роналду. Команда Эрика тен Хага в 1/8 финала Кубка английской лиги встретится с « ». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.