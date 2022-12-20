«Барса» написала про Месси больше постов, чем «ПСЖ», после финала ЧМ-2022. Лео покинул каталонцев летом 2021-го

« » сделала больше публикаций о Лионеле Месси после ЧМ-2022, чем « ».

В официальном аккаунте «Барселоны» в инстаграме было опубликовано девять постов, посвященных триумфу Лионеля Месси со сборной Аргентины на чемпионате мира. Еще восемь постов опубликовал официальный аккаунт клуба в твиттере.

«ПСЖ», нынешний клуб капитана сборной Аргентины, опубликовал в инстаграме только пять постов, посвященных его выступлению на чемпионате мира.

в финале обыграла сборную Франции. , забивший 7 голов и отдавший 3 голевые передачи, был признан лучшим игроком турнира.

«Для нас ты всегда будешь лучшим 🐐». «Барса» выложила фото Месси с Кубком мира

Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ поставил новый рекорд по лайкам – 56+ млн. Он обошел фото куриного яйца из 2019-го