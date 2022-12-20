«Барса» написала про Месси больше постов, чем «ПСЖ», после финала ЧМ-2022. Лео покинул каталонцев летом 2021-го

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«Барселона» сделала больше публикаций о Лионеле Месси после ЧМ-2022, чем «ПСЖ».

В официальном аккаунте «Барселоны» в инстаграме было опубликовано девять постов, посвященных триумфу Лионеля Месси со сборной Аргентины на чемпионате мира. Еще восемь постов опубликовал официальный аккаунт клуба в твиттере.

«ПСЖ», нынешний клуб капитана сборной Аргентины, опубликовал в инстаграме только пять постов, посвященных его выступлению на чемпионате мира.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла сборную Франции. Лионель Месси, забивший 7 голов и отдавший 3 голевые передачи, был признан лучшим игроком турнира.

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