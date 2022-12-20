Хави о Месси: «Лучший в истории. Он не мог завершить карьеру, не выиграв ЧМ»
Хави поздравил Лионеля Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022.
Команда тренера Лионеля Скалони в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти (3:3, по пен. 4:2).
«Для зрителя это был невероятный финал. Это один из лучших матчей, что я видел в жизни. Считаю, Аргентина была лучше и заслужила победу. Сочувствую Дембеле и Кунде.
И мы должны поздравить Лео Месси. Он не мог завершить карьеру, не выиграв чемпионат мира. Лео – лучший игрок в истории и мой друг», – сказал тренер «Барселоны» на презентации фильма FC Barcelona, una nueva era.
Фото века. Лионель Месси с Кубком мира
Месси шел к этому всю жизнь. Великий!
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