Хави о Месси: «Лучший в истории. Он не мог завершить карьеру, не выиграв ЧМ»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Хави поздравил Лионеля Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022.

Команда тренера Лионеля Скалони в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти (3:3, по пен. 4:2).

«Для зрителя это был невероятный финал. Это один из лучших матчей, что я видел в жизни. Считаю, Аргентина была лучше и заслужила победу. Сочувствую Дембеле и Кунде.

И мы должны поздравить Лео Месси. Он не мог завершить карьеру, не выиграв чемпионат мира. Лео – лучший игрок в истории и мой друг», – сказал тренер «Барселоны» на презентации фильма FC Barcelona, una nueva era.

Фото века. Лионель Месси с Кубком мира

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Величайшие моменты в истории ЧМ. Теперь здесь Месси

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные