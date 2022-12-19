Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Можем оставить для него место в сборной, сохранить 10-й номер»
Лионель Скалони не исключает, что Лионель Месси сыграет на чемпионате мира в 2026 году.
«На данный момент, я думаю, мы можем оставить для него место в сборной на следующем чемпионате мира. Какое это имеет значение? Можно сохранить для него 10-й номер, если он захочет продолжать. Я думаю, он заслужил право выбирать, что делать со своей футбольной карьерой и со сборной Аргентины.
У него нет особых привилегий – да даже если это так, хотя при мне такого никогда не было, – правда в том, что мне приятно тренировать его и его товарищей по команде. Я никогда не видел, чтобы кто-то еще оказывал такое влияние на своих товарищей. Это здорово», – сказал главный тренер сборной Аргентины.
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