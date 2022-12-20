«Большунов – это Месси, Клэбо – Роналду. Саша более универсальный». Терентьев о футболистах и лыжниках

и сравнили с и .

– На днях финал чемпионата мира по футболу прошел…

– Честно, не смотрел (смеется).

– Тем не менее случилось историческое событие, Месси стал чемпионом мира. Кого бы ты назвал Месси в лыжных гонках?

– Большунова, кого еще (смеется). Клэбо? Клэбо – Роналду, а Большунов – Месси. Саша более универсальный, – сказал двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Александр Терентьев.