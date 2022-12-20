«Большунов – это Месси, Клэбо – Роналду. Саша более универсальный». Терентьев о футболистах и лыжниках
Лионеля Месси и Криштиану Роналду сравнили с Александром Большуновым и Йоханнесом Клэбо.
– На днях финал чемпионата мира по футболу прошел…
– Честно, не смотрел (смеется).
– Тем не менее случилось историческое событие, Месси стал чемпионом мира. Кого бы ты назвал Месси в лыжных гонках?
– Большунова, кого еще (смеется). Клэбо? Клэбо – Роналду, а Большунов – Месси. Саша более универсальный, – сказал двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Александр Терентьев.
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