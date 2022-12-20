Коутиньо хочет вернуться в Бразилию. «Коринтианс» могут арендовать хавбека у «Астон Виллы»

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Филиппе Коутиньо может покинуть АПЛ

По информации Goal, полузащитник хочет уйти из «Астон Виллы» и вернуться в Бразилию. В его услугах заинтересованы «Коринтианс».  У агента игрока Кии Джурабчиана хорошие отношения с руководством клуба.

Тем не менее осуществить полноценный трансфер будет сложно – этому может помешать высокая зарплата игрока. Бразильцы могут предложить «Вилле» вариант с арендой, при которой клубы разделят расходы на зарплату Коутиньо. 

Также есть возможность, что клуб из Бирмингема расторгнет контракт с бразильцем, но этот вариант маловероятен. 

«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны» за 20 миллионов евро в мае этого года. Каталонцы получат 50% от суммы перепродажи хавбека. 

В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 12 матчей и не отличился результативными действиями. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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