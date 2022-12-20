Коутиньо хочет вернуться в Бразилию. «Коринтианс» могут арендовать хавбека у «Астон Виллы»
Филиппе Коутиньо может покинуть АПЛ.
По информации Goal, полузащитник хочет уйти из «Астон Виллы» и вернуться в Бразилию. В его услугах заинтересованы «Коринтианс». У агента игрока Кии Джурабчиана хорошие отношения с руководством клуба.
Тем не менее осуществить полноценный трансфер будет сложно – этому может помешать высокая зарплата игрока. Бразильцы могут предложить «Вилле» вариант с арендой, при которой клубы разделят расходы на зарплату Коутиньо.
Также есть возможность, что клуб из Бирмингема расторгнет контракт с бразильцем, но этот вариант маловероятен.
«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны» за 20 миллионов евро в мае этого года. Каталонцы получат 50% от суммы перепродажи хавбека.
В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 12 матчей и не отличился результативными действиями. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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