Пирло мог перейти в «Ман Сити»: «Я выбрал «Ювентус» – у них был хороший проект»

Андреа Пирло рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити» в 2011 году.

«Я говорил с « », с « » и с другими крупными командами, но в конце концов решил поехать в Турин – у них был хороший проект, чтобы вернуться на путь побед.

Они только что пережили несколько трудных лет, но у них был новый стадион, и они строили новый «Юве», где я был бы важным игроком, поэтому я решил перейти туда», – сказал экс-хавбек сборной Италии в интервью FourFourTwo.

Андреа Пирло: «Я был очень близок к «Реалу» после ЧМ-2006, но «Милан» многое сделал, чтобы меня удержать»