Конте о свисте фанатов «Тоттенхэма»: «Я был немного разочарован. Если кто-то думает, что мы уже готовы к завоеванию трофеев, скажу, что это будет очень трудно»

недоволен болельщиками «Тоттенхэма».

«Мы должны проявлять большое уважение к нашим болельщикам, потому что они платят за билеты. В то же время, если вы спросите меня, был ли я немного разочарован (освистыванием – прим. ред.), то да.

Важно быть честным в каждом моменте. Я продолжаю повторять то же самое с начала сезона. Мы только начали процесс и спустя год добились значительных улучшений. Если кто-то думает, что мы уже готовы к завоеванию (трофеев – прим. ред.), буду честным и скажу, что это будет очень, очень трудно.

– хороший пример. Когда процесс начинается, нужно время и терпение. Если люди смогут это понять, то все будет в порядке.

Мы далеки от других команд, которые могут побеждать, и их составы сильнее. Все хотят победить. Я первый, кто хочет победить, но дайте нам время и проявите терпение. Посмотрим, что произойдет в конце сезона», – сказал тренер «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» (1:2) на своем поле в 15-м туре АПЛ.

«Тоттенхэм» проиграл в 3 из 4 последних туров АПЛ и опустился на 4-е место