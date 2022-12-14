«Лестер» готов предложить «Анжеру» 45 млн евро за Унаи. Хавбеком сборной Марокко интересуется «Барселона»
Полузащитник «Анжера» Аззедин Унаи может продолжить карьеру в АПЛ.
Игроком сборной Марокко интересуется «Лестер», сообщает L’Equipe. «Лисы» готовы предложить 45 миллионов евро за трансфер хавбека.
Интерес к 22-летнему футболисту также проявляет «Севилья». Также сообщалось, что в трансфере Унаи заинтересована «Барселона» – он может стать альтернативой приобретению Бернарду Силвы или Илкая Гюндогана. На покупку игроков «Манчестер Сити» у каталонцев нет денег.
В текущем сезоне Лиги 1 Унаи провел 14 матчей. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
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