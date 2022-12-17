Отступные за Буну – 50 млн евро. Вратарь «Севильи» интересен «Баварии»

«Бавария» по-прежнему интересуется Яссином Буну.

«Севилья» готова продать 31-летнего вратаря сборной Марокко в январе не менее чем за 50 млн евро.

Именно такая сумма фигурирует в соглашении Буну с испанским клубом в качестве отступных, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Marca.

Несколько месяцев назад голкипер продлил контракт с «Севильей» до 2025 года.

«Бавария» рассматривает Буну как замену Мануэлю Нойеру, выбывшему до конца сезона из-за перелома ноги.

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