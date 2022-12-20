Хави – игрокам «Барсы» перед 4:0 с «Реалом»: «Мы лучше «Мадрида», если вы выкладываетесь и сохраняете единство»

Стало известно, что Хави сказал игрокам «Барселоны» перед победой над « » (4:0).

Каталонский клуб выиграл у «Реала» в гостях со счетом 4:0 в мартовском матче .

Кадры из разговора с игроками перед этой игрой появились в сериале FC Barcelona, una nueva era, премьера которого состоялась вчера.

– Любопытно, что сегодня в Мадриде я чувствую себя спокойнее, чем ожидал того. Думал, что буду более напряженным, более нервным, но я очень спокоен, и знаете почему?

– Потому что мы собираемся победить, – отвечает защитник .

– Да, это так. Но вы также показали, что выкладываетесь на поле полностью. Сегодня день терпения и характера. Соблюдайте терпение при обращении с мячом, тогда соперник впадет в отчаяние, а болельщики начнут их освистывать.

Это та игра, которую мы хотим выиграть. Если вы выложитесь на поле и будете едины, то мы как команда лучше, чем «Реал». Если каждый будет тянуть одеяло на себя и пытаться выиграть в одиночку, тогда они будут лучше. Я бы заплатил, чтобы сыграть сегодня, – сказал тренер «Барселоны».