СКА выложил фото Паредеса: «Путь чемпионов мира начинается в Ледовом. С победой на ЧМ-2022 нашего болельщика Лео!»
СКА поздравил аргентинца Леандро Паредеса с победой на ЧМ-2022.
Сборная Аргентины победила сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальном матче турнира.
Хоккейный клуб опубликовал фотографию бывшего футболиста «Зенита» Паредеса, который вместе с Себастьяном Дриусси приходил в Ледовый дворец на домашний матч СКА.
«Путь чемпионов мира начинается в Ледовом. С победой на ЧМ по футболу нашего болельщика Лео!» – подписал публикацию питерский клуб.
Фото: leoparedes20
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