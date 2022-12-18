СКА выложил фото Паредеса: «Путь чемпионов мира начинается в Ледовом. С победой на ЧМ-2022 нашего болельщика Лео!»

Теги СКА Сборная Аргентины по футболу КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) ЧМ-2022 Леандро Паредес Хоккей

СКА поздравил аргентинца Леандро Паредеса с победой на ЧМ-2022.

Сборная Аргентины победила сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальном матче турнира.

Хоккейный клуб опубликовал фотографию бывшего футболиста «Зенита» Паредеса, который вместе с Себастьяном Дриусси приходил в Ледовый дворец на домашний матч СКА.

«Путь чемпионов мира начинается в Ледовом. С победой на ЧМ по футболу нашего болельщика Лео!» – подписал публикацию питерский клуб.

Фото: leoparedes20

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