Ивелин Попов: «Россия дошла бы до 1/8 финала ЧМ-2022»
Хавбек «Левски» Ивелин Попов подвел итоги ЧМ-2022.
Аргентина в финальном матче турнира в Катаре обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2).
«Это лучший финал чемпионатов мира, который я видел. Но вообще на этом турнире лично я болел за Хорватию.
Что касается сборной России, думаю, команда смогла бы добраться до 1/8 финала», – заявил экс-полузащитник клубов Мир РПЛ.
Сборная Хорватии в матче за 3-е место обыграла Марокко со счетом 2:1.
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