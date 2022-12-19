Ивелин Попов: «Россия дошла бы до 1/8 финала ЧМ-2022»

Хавбек «Левски» подвел итоги ЧМ-2022.

Аргентина в финальном матче турнира в Катаре обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2).

«Это лучший финал чемпионатов мира, который я видел. Но вообще на этом турнире лично я болел за Хорватию.

Что касается сборной России, думаю, команда смогла бы добраться до 1/8 финала», – заявил экс-полузащитник клубов Мир .

в матче за 3-е место обыграла Марокко со счетом 2:1.

Кучаев о России в 1/8 финала ЧМ-2022: «Пройти дальше было бы по силам. Я бы рассчитывал на большее».

Александр Тихонов считает, что Россия не вышла бы из группы на ЧМ: «У нас футбол и баскетбол в принципе давно никуда не выходили. В нашей стране футбола нет»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ