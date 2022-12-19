Жена Месси – Лионелю: «Наконец‑то ты стал чемпионом мира! Мы знаем, столько лет ты страдал, ты так хотел добиться этого!»

Жена Лионеля Месси поздравила своего мужа с победой на .

Форвард сборной сделал дубль и реализовал послематчевый 11-метровый в финале с Францией (3:3, 4:2 по пен.).

«Даже не знаю, с чего начать… Мы сильно гордимся тобой, Лео! Спасибо, что научил нас никогда не сдаваться и всегда бороться до конца.

Наконец‑то ты стал чемпионом мира! Мы знаем, столько лет ты страдал, ты так хотел добиться этого!» — написала .

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

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