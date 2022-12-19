Жена Месси – Лионелю: «Наконец‑то ты стал чемпионом мира! Мы знаем, столько лет ты страдал, ты так хотел добиться этого!»
Жена Лионеля Месси поздравила своего мужа с победой на ЧМ-2022.
Форвард сборной Аргентины сделал дубль и реализовал послематчевый 11-метровый в финале с Францией (3:3, 4:2 по пен.).
«Даже не знаю, с чего начать… Мы сильно гордимся тобой, Лео! Спасибо, что научил нас никогда не сдаваться и всегда бороться до конца.
Наконец‑то ты стал чемпионом мира! Мы знаем, столько лет ты страдал, ты так хотел добиться этого!» — написала Антонелла Рокуццо.
Месси шел к этому всю жизнь. Великий!
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