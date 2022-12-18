«Он вообще все на свете 🐐🏆». Дель Потро – о Месси
Энди Маррей отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира по футболу.
«Месси – лучший спортсмен всех времен? Забудьте о футболе. Что за человек», – твитнул трехкратный чемпион «Больших шлемов».
«Он вообще все на свете, Энди 🇦🇷🐐🏆», – ответил Хуан Мартин дель Потро.
Стефанос Циципас также поздравил капитана аргентинцев: «Месси непобедим. Самый счастливый человек в мире!»
«Самая счастливая страна в мире 🇦🇷🙌», – ответил дель Потро.
Месси шел к этому всю жизнь. Великий!
Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да
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