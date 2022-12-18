«Он вообще все на свете 🐐🏆». Дель Потро – о Месси

отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира по футболу.

«Месси – лучший спортсмен всех времен? Забудьте о футболе. Что за человек», – твитнул трехкратный чемпион «Больших шлемов».

«Он вообще все на свете, Энди 🇦🇷🐐🏆», – ответил Хуан Мартин дель Потро.

также поздравил капитана аргентинцев: «Месси непобедим. Самый счастливый человек в мире!»

«Самая счастливая страна в мире 🇦🇷🙌», – ответил дель Потро.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

Аргентина – 3-кратный чемпион мира! Ждали этого 36 лет

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