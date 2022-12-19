Луис Диас – Месси после финала ЧМ: «Футбол тебе задолжал»
Луис Диас поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
«Все уже сказано. Футбол был у тебя в долгу», – написал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Колумбии в соцсетях, прикрепив фотографию Месси с трофеем чемпионата мира.
Луис Диас о первой встрече с Месси: «Я чуть не умер, чуть не сказал: «Я люблю тебя». Моим главным кумиром был Роналдиньо, я правда умру, когда встречу его»
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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