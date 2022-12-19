Луис Диас – Месси после финала ЧМ: «Футбол тебе задолжал»

Луис Диас поздравил с победой на .

«Все уже сказано. Футбол был у тебя в долгу», – написал полузащитник « » и сборной в соцсетях, прикрепив фотографию Месси с трофеем чемпионата мира.

Луис Диас о первой встрече с Месси: «Я чуть не умер, чуть не сказал: «Я люблю тебя». Моим главным кумиром был Роналдиньо, я правда умру, когда встречу его»

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