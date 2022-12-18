Франция двумя первыми ударами в створ сравняла счет в финале ЧМ-2022

забила двумя первыми ударами в створ в финале ЧМ-2022.

В первом тайме Франция не пробила в створ ворот ни разу. Во второй половине встречи реализовал пенальти, а затем забил с игры. Форвард «ПСЖ» отличился на 80-й и 81-й минутах.

Мбаппе забил 6-й и 7-й голы на ЧМ-2022. Он опередил Месси в списке бомбардиров

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