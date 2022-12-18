Франция двумя первыми ударами в створ сравняла счет в финале ЧМ-2022
Сборная Франции забила двумя первыми ударами в створ в финале ЧМ-2022.
В первом тайме Франция не пробила в створ ворот Аргентины ни разу. Во второй половине встречи Килиан Мбаппе реализовал пенальти, а затем забил с игры. Форвард «ПСЖ» отличился на 80-й и 81-й минутах.
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