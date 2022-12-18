Месси с 9 (6+3) очками лидирует на ЧМ-2022. У Мбаппе 7 (5+2)
Лионель Месси увеличил отрыв от Килиана Мбаппе по числу результативных действий на ЧМ-2022.
Форвард сборной Аргентины реализовал пенальти в финале катарского турнира. У него 9 (6+3) очков по системе «гол+пас» – больше всех.
Французский нападающий из «ПСЖ», на счету которого 5 голов и 2 результативных паса, идет на втором месте.
ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:0 – Ди Мария забил, Месси отличился с пенальти. Онлайн-трансляция
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