Месси с 9 (6+3) очками лидирует на ЧМ-2022. У Мбаппе 7 (5+2)

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси увеличил отрыв от Килиана Мбаппе по числу результативных действий на ЧМ-2022.

Форвард сборной Аргентины реализовал пенальти в финале катарского турнира. У него 9 (6+3) очков по системе «гол+пас» – больше всех.

Французский нападающий из «ПСЖ», на счету которого 5 голов и 2 результативных паса, идет на втором месте.

ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:0 – Ди Мария забил, Месси отличился с пенальти. Онлайн-трансляция

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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