Аргентина побила рекорд ЧМ по пенальти. Месси бил с точки 5 раз
Сборная Аргентины исполнила рекордное число одиннадцатиметровых на ЧМ-2022.
Команда Лионеля Скалони била с точки пять раз. Форвард Лионель Месси забил четырежды, а один его удар парировал вратарь Польши Войчех Шченсны.
Аргентинцы превзошли достижение Португалии, которая на ЧМ-1966 исполняла пенальти 4 раза. Столько же ударов было у Нидерландов в 1978 году. И Эйсебио, и Роб Ренсенбринк реализовали по 4 одиннадцатиметровых.
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