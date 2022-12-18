Аргентина побила рекорд ЧМ по пенальти. Месси бил с точки 5 раз

исполнила рекордное число одиннадцатиметровых на .

Команда Лионеля Скалони била с точки пять раз. Форвард Лионель Месси забил четырежды, а один его удар парировал вратарь Польши Войчех Шченсны.

Аргентинцы превзошли достижение , которая на ЧМ-1966 исполняла пенальти 4 раза. Столько же ударов было у Нидерландов в 1978 году. И Эйсебио, и реализовали по 4 одиннадцатиметровых.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ