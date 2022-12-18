«Сравнил бы Месси с Плющенко по яркости дарования и стажу в спорте». Мишин о финале ЧМ-2022

Алексей Мишин сравнил с Евгенией Плющенко.

Тренер по фигурному катанию высказался перед финал , где сыграет с Францией.

– Мы сегодня построили так тренировочный график, чтобы успеть закончить тренировку, сходить в баню и чистыми смотреть футбол. Я буду не болеть сегодня, я ожидаю, что буду наслаждаться футболом.

Раньше, когда я жил в Тбилиси во времена Советского Союза, я болел за тбилисское « » во главе с Михаилом Месхи, который бегал по левому краю, и со Славой Метревели. Замечательные были футболисты!

Так что сегодня я призываю всех отказаться от этого «болею-не болею». Пусть аргентинцы болеют за Аргентину, французы за Францию, а мы – за красоту футбола.

– Заслужил ли Месси выиграть чемпионат мира?

– Я помню еще, как играл , этот бразильский гений футбола. И Месси тоже гений футбола! Конечно, он заслужил, и я буду рад, если он станет чемпионом мира.

Но от этого он в моих глазах не станет ни хуже, ни лучше. Просто победив, на его лацкане будет висеть еще одна медаль. Этот человек – замечательный, яркий игрок, и я желаю ему успеха.

Кого в фигурном катании можно назвать Месси? По тому многолетнему стажу в спорте, по яркости дарования я бы сравнил Месси с ЕП. С Евгением Плющенко? Как быстро вы догадались! – сказал тренер по фигурному катанию.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ