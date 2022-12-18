Хакими извинился перед Инфантино за крик на него после игры за 3-е место: «Он мой друг. Я его очень уважаю»

прокомментировал инцидент с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Сообщалось, что защитник сборной Марокко кричал на Инфантино в тоннеле, критикуя судью после игры за 3-е место ЧМ-2022 с Хорватией (1:2).

«Ничего страшного не произошло. Я был зол после матча. Пошел поговорить с ним и извинился за слова, которые ему сказал.

Он мой друг. И я его очень уважаю, так что ничего не произошло», – сказал защитник сборной и « ».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ