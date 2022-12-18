Хакими извинился перед Инфантино за крик на него после игры за 3-е место: «Он мой друг. Я его очень уважаю»

Теги ПСЖ лига 1 Франция ФИФА Сборная Марокко по футболу Джанни Инфантино ЧМ-2022 Ашраф Хакими Футбол

Ашраф Хакими прокомментировал инцидент с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Сообщалось, что защитник сборной Марокко кричал на Инфантино в тоннеле, критикуя судью после игры за 3-е место ЧМ-2022 с Хорватией (1:2).

«Ничего страшного не произошло. Я был зол после матча. Пошел поговорить с ним и извинился за слова, которые ему сказал.

Он мой друг. И я его очень уважаю, так что ничего не произошло», – сказал защитник сборной Марокко и «ПСЖ».

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