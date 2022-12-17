Реграги о ЧМ-2022: «Марокко сделает выводы и вернется еще более сильным. Рады, что стали 4-ми»
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался после поражения от Хорватии (1:2).
«Мы должны извлечь урок из выступления на этом чемпионате мира. Мы рады, что стали на нем четвертыми. Поздравляем Хорватию с заслуженным третьим местом.
Мы сделаем выводы и вернемся еще более сильными», – сказал Реграги.
Марокко, спасибо! За храбрость, интеллект, сенсации и любовь ❤️
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